2019-05-09T20:55:23+03:00
Общество

Умер журналист Сергей Доренко

По предварительным данным, Сергею Доренко стало плохо с сердцем, когда он ехал на мотоцикле
Семен ЕЛЕНИН
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Сергей ДоренкоСергей ДоренкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Вечером в четверг, 9 мая, в центре Москвы умер Сергей Доренко. Ему было 59 лет. По словам очевидцев известный журналист ехал на мотоцикле на Николоямской улице. Внезапно «байк» занесло, он завалился, упавший с него мужчина не подавал признаков жизни. Движение остановилось. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Само ДТП, без подтверждения фамилии водителя мотоцикла, подтверждают в московском управлении ГИБДД:

- Никакой аварии не было. Мужчине стало плохо во время движения и он упал с мотоцикла. Пострадавший скончался.

Предполагают, что во время движения у журналиста мог случиться сердечный приступ. Однако, возможно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Что именно произошло на дороге, выясняется

Мотоцикл "Триумф", на котором ездил Сергей Доренко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мотоцикл "Триумф", на котором ездил Сергей ДоренкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко, подтвердила информацию о его смерти.

Момент аварии, после которой погиб Сергей Доренко.

Напомним, езда на мотоциклах - одно из давних хобби Сергея Доренко. На днях он опубликовал в своем Instagram фото только что купленного нового байка - черный Triumph (известный британский бренд).

Последний раз в соцсетях Доренко отметился сегодня около 10 часов утра. Обсуждал Парад Победы.

Журналист ехал на мотоцикле на Николоямской улице, внезапно «байк» занесло

Журналист ехал на мотоцикле на Николоямской улице, внезапно «байк» занесло

Предположительно, Сергею Доренко стало плохо за рулем мотоцикла

Предположительно, Сергею Доренко стало плохо за рулем мотоцикла

Само ДТП, без подтверждения фамилии водителя мотоцикла, подтверждают в московском управлении ГИБДД

Само ДТП, без подтверждения фамилии водителя мотоцикла, подтверждают в московском управлении ГИБДД

"Комсомольская правда" приносит соболезнования семье Сергея Доренко.

Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU

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