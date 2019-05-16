Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который является представителем Демократической партии США, отметил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2020 году.
- Я Билл де Блазио, и я баллотируюсь на пост президента, потому что настало время поставить работающих людей на первое место, - подчеркнул мэр в своем видеообращении.
К слову, ранее к президентской гонке присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс, сообщает "РИА-Новости".
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Ранее к президентской гонке присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд другие представители Демократической партии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года стало известно о том, что американский вице-президент Джозеф Байден намерен участвовать в выборах в США в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU