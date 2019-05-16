2019-05-16T15:27:44+03:00
В мире

Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году

Ранее к президентской гонке присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 годуМэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который является представителем Демократической партии США, отметил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2020 году.

- Я Билл де Блазио, и я баллотируюсь на пост президента, потому что настало время поставить работающих людей на первое место, - подчеркнул мэр в своем видеообращении.

К слову, ранее к президентской гонке присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс, сообщает "РИА-Новости".

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Ранее к президентской гонке присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд другие представители Демократической партии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года стало известно о том, что американский вице-президент Джозеф Байден намерен участвовать в выборах в США в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram