Джозеф Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

СЕГОДНЯ 22:54 2019-03-12T22:54:32+03:00

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В предстоящих президентских выборах США, которые пройдут в 2020 году, намерен принять участие 76-летний бывший вице-президент страны Джозеф Байден. Своими планами о выдвижении кандидатом в президенты от демократов он поделился в телефонном разговоре с одним из конгрессменов, имя которого неизвестно.

В ходе беседы Байден предложил законодателю встретиться и обсудить стратегию предвыборной кампании. Также он попросил его о поддержке в этом начинании. При этом бывший вице-президент США не сказал, когда и где планирует официально объявить о своем решении, пишет газета The Hill со ссылкой на аудиозапись беседы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что бывший госсекретарь США и экс-соперница Дональда Трампа по предыдущей избирательной гонке Хиллари Клинтон объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах президента. Однако она отметила, что не собирается уходить из политики.

ИСТОЧНИК KP.RU