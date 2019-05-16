2019-05-16T16:00:21+03:00
Политика

Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины

В Минэнерго РФ отметили нестабильную политическую ситуацию в Незалежной, которая влияет на сроки проведения трехсторонних консультаций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от УкраиныРоссия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от УкраиныФото: REUTERS
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Россия и Евросоюз готовы к проведению трехсторонних консультаций с Украиной по транзиту газа, однако дата будет зависеть от готовности представителей Киева, учитывая политическую ситуацию. Соответствующие заявление сделал замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский в четверг, 16 мая, на международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект».

«Мы готовы к этим консультациям. Дата их пока не определена. Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут, прежде всего, зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве», - сказал он.

Говоря о политической ситуации на Украине, Яновский отметил, что в Незалежной появился новый президент и на данный момент непонятен состав правительства, соответственно «непонятно кто от Украины будет принимать участие в этих консультациях».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о предупреждении главы «Газпрома» Алексей Миллер, который по итогам состоявшейся 21 января трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии, заявил о рисках для транзита газа через Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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