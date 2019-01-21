Миллер заявил о рисках для транзита газа через Украину

СЕГОДНЯ 20:48 2019-01-21T20:48:14+03:00

Глава «Газпрома» отметил, что объем голубого топлива, который незалежная получает по реверсу, резко сокращается

Изменить размер текста: A A

Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер, общаясь с журналистами по итогам состоявшейся в понедельник, 21 января, трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии, рассказал о рисках для транзита газа через Украину. По его словам, риски надежности транзита российского голубого топлива через территорию незалежной в 2019 году выше, чем в 2018-м.

«Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом году», - цитирует Миллера ТАСС.

При этом предприниматель отметил, что объем газа, который незалежная получает по реверсу, резко сокращается, и одновременно стремительно уменьшаются запасы в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через Украину. Это очень беспокоит Киев, так как транзит российского голубого топлива является важным источником поступления средств в бюджет незалежной.