Шакира выиграла суд о плагиате

16 Май 16:00 2019-05-16T16:00:53+03:00

Певице удалось доказать, что она не ворует идеи у других исполнителей

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Колумбийская певица Шакира в суде доказала, что не ворует у других исполнителей тексты и музыку для своих песен. Очередное дело завершилось в Мадриде. Кубинец Ливан Кастальяно Вальдес не смог доказать, что исполнительница скопировала часть написанной им песни. Слушания по делу состоялись в марте.

По мнению стороны обвинения, Шакира позаимствовала несколько строк из его композиции Yo te quiero tanto ("Я тебя так люблю"), записанной еще в 1997 году. Ливан утверждал, что его задумка была использована в песне a Bicicleta ("Велосипед"), которую Шакира записала вместе с Карлосом Вивесом. Об этом сообщает РИА Новости.

Заметим, клип на композицию набрал больше миллиарда просмотров на YouTube. Оба исполнителя опровергли выдвинутые обвинения.

"Что касается мелодии, нет никакого совпадения, скорость ритма и звукоряд также различные. В итоге, не существует никакого плагиата, о чем заявляет истец в этом заявлении", - говорится в тексте судебного постановления.

Сайт kp.ru писал о том, что артистке предстоит пройти еще один суд по делу о неуплате налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU