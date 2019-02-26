2019-02-26T08:49:42+03:00
В мире

Шакира предстанет перед испанским судом по делу о неуплате налогов

Согласно законам королевства, если человек проживает на территории страны более полугода, он обязан отчислять государству выплаты со всех своих доходов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Известная колумбийская певица ШакираИзвестная колумбийская певица ШакираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Колумбийская певица Шакира вынуждена будет представить перед судом в качестве подозреваемой по делу об уклонении от уплаты налогов.

Сайт kp.ru писал о том, что испанские власти подозревают исполнительницу в шести преступлениях, совершенных в период с 2012 по 2014 год. Речь идет, в частности, о неуплате подоходного налога, а также выплат на имущество. Общая сумма возможного ущерба составляет 14,5 млн евро.

Дело в том, что с 2011 года Шакира проживала в столице Каталонии вместе с защитником футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. А по испанским законам, каждый человек находящийся на территории страны более полугода автоматически становится ее налоговым резидентом, следовательно, должен отдавать государству часть средств со всех своих доходов, в том числе полученных за рубежом.

Прокуратура королевства уже сформировала иск к иностранке и направила его на рассмотрение в суд населенного пункта Эсплугес-де-Льобрегат. Шакира должна будет явиться в органы для дачи показаний 12 июня 2019 года. Газета El Periodico уточняет, что 42-летней певице грозит крупный штраф или до двух лет тюрьмы.

Шакира танцует со своими фанатами.Певица бурно закончила концерт в Анахайме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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