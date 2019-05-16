2019-05-16T17:57:27+03:00
Общество

В ПАО «Сатурн» объяснили ситуацию с публикацией "секретных" проектов российских спутников

Главный конструктор опроверг информацию о том, что предприятие собирается предпринять какие-то меры по отношению к тому, кто выложил информацию о разработках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самарская ракета «Союз-2.1» вывела на орбиту российские и иностранные спутникиСамарская ракета «Союз-2.1» вывела на орбиту российские и иностранные спутникиФото: пресс-служба Роскосмоса
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Информация о новых проектах спутников ПАО «Сатурн» прошла соответствующий контроль и могла быть опубликована. Таким образом главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам Сергей Лихоносов прокомментировал ситуацию с публикацией в интернете презентации с описанием как уже созданные космические аппараты, так и новые спутники.

«Она [информация] была оглашена на конференции. Это была 28-я международная конференция "Автономные источники питания" в "Интербате" в Москве. Информация прошла соответствующий контроль и опубликована», - цитирует ТАСС слова Лихоносов.

Главный конструктор опроверг информацию о том, что ПАО «Сатурн» собирается предпринимать какие-то меры по отношению к тому, кто выложил презентацию.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о поручении главы Минобороны России Сергея Шойгу создать более точные и надежные аппараты для военной связи. Он поставил задачу создать в космосе группировку российских спутников-разведчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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