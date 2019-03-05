В космосе появится группировка российских спутников-разведчиков

"Наша задача — создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании", — заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

Глава военного ведомства отметил, что Минобороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения, ведет ряд опытно-конструкторских работ по этой тематике.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны.

Кстати, сборкой электроники в самолетах и космических аппаратах чаще всего заняты женщины. Они более внимательны и терпеливы в работе. Их заслуги перед ведомством отметил министр:

"Только в прошлом году 83 наши замечательные женщины получили государственные награды, а более семи тысяч получили награды министерства обороны. Я хотел бы поздравить их сегодня и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных. И, конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут".

Шойгу поблагодарил женщин-военнослужащих за службу и пожелал им накануне 8 марта любви и здоровья.

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