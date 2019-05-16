Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка терпеть не могут своего мэра, демократа Билли де Блазио.
- Это посмешище. Но если вам нравятся высокие налоги и преступность, то это ваш человек. Нью-Йорк ненавидит его, - подчеркнул Трамп в своем Twitter.
Ранее стало известно о том, что мэр Нью-Йорка заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Американский лидер считает, что "де Блазио из Нью-Йорка считается худшим мэром в США".
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Ранее к президентской гонке присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд другие представители Демократической партии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что мэр Нью-Йорка Билли де Блазио примет участие в выборах президента США в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU