Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра

16 Май 18:39 2019-05-16T18:53:17+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка терпеть не могут своего мэра, демократа Билли де Блазио.

- Это посмешище. Но если вам нравятся высокие налоги и преступность, то это ваш человек. Нью-Йорк ненавидит его, - подчеркнул Трамп в своем Twitter.

Ранее стало известно о том, что мэр Нью-Йорка заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Американский лидер считает, что "де Блазио из Нью-Йорка считается худшим мэром в США".

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Ранее к президентской гонке присоединились сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд другие представители Демократической партии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мэр Нью-Йорка Билли де Блазио примет участие в выборах президента США в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU