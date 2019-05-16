2019-05-16T23:40:23+03:00
Общество

СКР: Следствие в отношении фигуранта дела о смерти актёра Марьянова завершено

Директору реабилитационного центра «Феникс» предъявлено по ст. 238 УК России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дмитрий Марьянов в фильме "День радио"Дмитрий Марьянов в фильме "День радио"Фото: кадр из фильма
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В четверг, 16 мая, стало известно, что следственные действия по уголовному делу в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», где умерший актер Дмитрий Марьянов лечил позвоночник, завершено.

«Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека ( п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ)»,- говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка Следственного комитета России.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября. 1 декабря ему исполнилось бы 48 лет. «Скорую помощь» вызвали сотрудники клиники, когда Дмитрию внезапно стало плохо, но через некоторое время отменили вызов и повезли актера в больницу сами.

Ранее сообщалось, что после гибели актера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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