СКР: Следствие в отношении фигуранта дела о смерти актёра Марьянова завершено
В четверг, 16 мая, стало известно, что следственные действия по уголовному делу в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», где умерший актер Дмитрий Марьянов лечил позвоночник, завершено.
«Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека ( п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ)»,- говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка Следственного комитета России.
Напомним, актер Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября. 1 декабря ему исполнилось бы 48 лет. «Скорую помощь» вызвали сотрудники клиники, когда Дмитрию внезапно стало плохо, но через некоторое время отменили вызов и повезли актера в больницу сами.
Ранее сообщалось, что после гибели актера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
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ИСТОЧНИК KP.RU