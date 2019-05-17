2019-05-17T02:21:28+03:00
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился небольшой самолет, погибли четыре человека

Жертвами крушения стали трое британцев и гражданин ЮАР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ЧП случилось в международном аэропорту ДубаяЧП случилось в международном аэропорту ДубаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 16 мая, в международном аэропорту Дубая разбился небольшой одномоторный самолет Diamond DA42, в результате погибли четыре человека – все, кто был на его борту, сообщает Dubai Media Office.

Отмечается, что воздушное судно принадлежало корпорации Honeywell, а жертвами крушения стали трое британцев и гражданин ЮАР. По данным издания, самолет был зарегистрирован в Великобритании и выполнял исследовательский полет с целью «калибровки наземных навигационных систем». По невыясненным пока причинам он упал примерно в пяти километрах от аэропорта Дубая.

Правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств произошедшего. По предварительной версии следствия, причиной аварии могла стать техническая неисправность борта.

Сразу после ЧП в качестве меры предосторожности некоторые рейсы перенаправляли в другие воздушные гавани страны, но к этому часу аэропорт Дубая уже возобновил работу в обычном режиме.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 13 мая, на Аляске разбились два гидросамолета. В береговой охране США считают, что они задели друг друга крыльями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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