В аэропорту Дубая разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
В четверг, 16 мая, в международном аэропорту Дубая разбился небольшой одномоторный самолет Diamond DA42, в результате погибли четыре человека – все, кто был на его борту, сообщает Dubai Media Office.
Отмечается, что воздушное судно принадлежало корпорации Honeywell, а жертвами крушения стали трое британцев и гражданин ЮАР. По данным издания, самолет был зарегистрирован в Великобритании и выполнял исследовательский полет с целью «калибровки наземных навигационных систем». По невыясненным пока причинам он упал примерно в пяти километрах от аэропорта Дубая.
Правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств произошедшего. По предварительной версии следствия, причиной аварии могла стать техническая неисправность борта.
Сразу после ЧП в качестве меры предосторожности некоторые рейсы перенаправляли в другие воздушные гавани страны, но к этому часу аэропорт Дубая уже возобновил работу в обычном режиме.
Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 13 мая, на Аляске разбились два гидросамолета. В береговой охране США считают, что они задели друг друга крыльями.
ИСТОЧНИК KP.RU