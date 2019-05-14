2019-05-14T04:33:43+03:00
Происшествия

Два самолета потерпели крушение на Аляске

После аварии три человека погибли, десять получили ранения, трое числятся пропавшими без вести
Юлия ДИВЕЕВА
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Залив Джордж-ИнлетЗалив Джордж-ИнлетФото: СОЦСЕТИ
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В американском штате Аляска в понедельник, 13 мая, разбились два гидросамолета. Об этом сообщила береговая охрана США.

ЧП произошло в заливе Джордж-Инлет возле Кетчикана. На борту обоих самолетов находились 16 человек. Десять из них спасены и получают медицинскую помощь.

«Состояние получивших травмы людей пока неизвестно. Мы также знаем, что трое человек погибли, и сейчас мы ищем трех пропавших без вести», - сообщил начальник береговой охраны США Мэтью Шофилд.

Как передает радиостанция Ketchikan KRBD, когда на место крушения прибыли спасатели, оба самолета были в воде у противоположных берегов залива, один из них перевернут.

Что стало причиной аварии неизвестно. В береговой охране не исключают, что машины задели друг друга крыльями.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что на востоке Венесуэлы в штате Боливар потерпел крушение легкий самолет модели Cessna 206. Он упал 11 марта в районе Гран-Сабана. На борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один старший сержант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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