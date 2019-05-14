Два самолета потерпели крушение на Аляске
В американском штате Аляска в понедельник, 13 мая, разбились два гидросамолета. Об этом сообщила береговая охрана США.
ЧП произошло в заливе Джордж-Инлет возле Кетчикана. На борту обоих самолетов находились 16 человек. Десять из них спасены и получают медицинскую помощь.
«Состояние получивших травмы людей пока неизвестно. Мы также знаем, что трое человек погибли, и сейчас мы ищем трех пропавших без вести», - сообщил начальник береговой охраны США Мэтью Шофилд.
Как передает радиостанция Ketchikan KRBD, когда на место крушения прибыли спасатели, оба самолета были в воде у противоположных берегов залива, один из них перевернут.
Что стало причиной аварии неизвестно. В береговой охране не исключают, что машины задели друг друга крыльями.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что на востоке Венесуэлы в штате Боливар потерпел крушение легкий самолет модели Cessna 206. Он упал 11 марта в районе Гран-Сабана. На борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один старший сержант.
ИСТОЧНИК KP.RU