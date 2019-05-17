Мадуро приказал усилить охрану здания бывшего посольства США в Венесуэле

СЕГОДНЯ 03:59 2019-05-17T04:19:14+03:00

Президент Боливарианской республики назвал действия американской полиции в димписсии Каракаса в Вашингтоне «грубой акцией против международного права»

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Несмотря на действия американской полиции, арестовавшей активистов в посольстве Каракаса в Вашингтоне, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал полиции усилить охрану здания бывшего посольства США в Боливарианской республике.

«Я приказал усилить законную полицейскую защиту здания бывшего посольства США, которое принадлежит правительству США. Мы будем защищать его, потому что Венесуэла исполняет конвенции и международное право. Преступники находятся в Белом доме», - объявил он соотечественникам.

Действия полиции в Вашингтоне Мадуро назвал «грубой акцией против международного права, уважения посольств в мире», а также сообщил, что его страна намерена подать жалобу в ООН, чтобы Организация «рано или поздно высказалась относительно этого нарушения неприкосновенности посольства», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru,американские правоохранители накануне ворвались в венесуэльское посольство и арестовали четверых оставшихся там активистов, которые защищали дипмиссию от сторонников оппозиции. Дипломаты по требованию госдепартамента США покинули здание в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU