2019-05-16T18:28:05+03:00
В мире

В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы

Руководитель инициативной группы Медея Бенджамин заявила, что считает данное решение "полным нарушением Венских конвенций"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве ВенесуэлыВ Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве ВенесуэлыФото: REUTERS
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Полиция арестовала четырех активистов, которые защищали посольство Венесуэлы в США от сторонников оппозиции.

- Полиция арестовала четырех оставшихся людей в посольстве Венесуэлы, которые входили в группу защиты посольства. Полное нарушение Венских конвенций. Позор! - прокомментировала одна из руководителей инициативной группы Медея Бенджамин.

К слову, посольство Венесуэлы расположено в одном из самых престижных районов ВашингтонаДжорджтауне. Американские активисты находились там с марта текущего года по приглашению властей Венесуэлы. Венесуэльские дипломаты покинули диппредставительство в конце апреля по требованию госдепартамента США.

Президент Николас Мадуро ранее поблагодарил американских активистов, выразив им "глубокое восхищение" за защиту посольства, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что полиция ворвалась в посольство Венесуэлы в США. Сторонники Николаса Мадуро не собираются пускать в здание новую дипмиссию от оппозиции.

Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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