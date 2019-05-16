В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы
Полиция арестовала четырех активистов, которые защищали посольство Венесуэлы в США от сторонников оппозиции.
- Полиция арестовала четырех оставшихся людей в посольстве Венесуэлы, которые входили в группу защиты посольства. Полное нарушение Венских конвенций. Позор! - прокомментировала одна из руководителей инициативной группы Медея Бенджамин.
К слову, посольство Венесуэлы расположено в одном из самых престижных районов Вашингтона – Джорджтауне. Американские активисты находились там с марта текущего года по приглашению властей Венесуэлы. Венесуэльские дипломаты покинули диппредставительство в конце апреля по требованию госдепартамента США.
Президент Николас Мадуро ранее поблагодарил американских активистов, выразив им "глубокое восхищение" за защиту посольства, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что полиция ворвалась в посольство Венесуэлы в США. Сторонники Николаса Мадуро не собираются пускать в здание новую дипмиссию от оппозиции.
Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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