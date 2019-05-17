Трамп лишил Турцию торговых льгот

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-17T04:59:24+03:00

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Президент США Дональд Трамп исключил Турцию из специального списка развивающихся стран, таким образом лишив Анкару торговых льгот в рамках американской Генеральной системы преференций (ГСП).

«Я пришел к выводу, что, учитывая ее (Турции) уровень экономического развития, было бы целесообразным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны – бенефициара», - цитирует ТАСС его заявление.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о намерении лишить Турцию и Индию торговых льгот Дональд Трамп объявил еще в начале марта. Уточнялось, что индийские и турецкие товары, на которые ранее распространялся режим ГСП, при ввозе в Соединенные Штаты будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях.

Тогда же в Анкаре заявили, что такое решение не только противоречит предыдущим договоренностям с Вашингтоном, но и может негативно отразиться на американском среднем и малом бизнесе.

ИСТОЧНИК KP.RU