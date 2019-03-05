Турция: отмена торговых льгот США негативно повлияет на американский бизнес

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-05T16:14:51+03:00

По словам турецкого министр торговли, данное решение противоречит общей цели Вашингтона и Анкары по достижению уровня товарооборота в 75 млрд долларов

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Решение президента США Дональда Трампа отменить торговые льготы для Турции может негативно отразиться на американском среднем и малом бизнесе. Соответствующие заявление сделала министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

«К сожалению, данное решение противоречит нашей общей цели по достижению уровня товарооборота в 75 млрд долларов. Оно негативно отразится на американском малом и среднем бизнесе, а также на производителях», - написала Пекджан в своём микроблоге Twitter.

Она выразила надежду на улучшение двусторонних торговых отношений и сохранение Вашингтона в качестве стратегического партнёра.

Министр отметила, что Турция занимала пятое место среди всех стран по объёмам экспорта в Соединённые Штаты, составляя 8,2% с объемом 1,74 млрд. При этом объём импорта из США в Турцию составил 20,9 млрд за 11 месяцев прошлого года.

Напомним, что в понедельник, 4 марта, пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп собирается лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках американской Генеральной системы преференций (ГСП). Уточняется, что, когда решение вступит в силу, индийские и турецкие товары с режимом ГСП, при ввозе в Соединенные Штаты будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU