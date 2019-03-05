2019-03-05T06:36:31+03:00
Политика

Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот

Президент США уже направил соответствующее уведомление в конгресс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп собирается лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках американской Генеральной системы преференций (ГСП), он уже направил соответствующее уведомление в конгресс.

Об этом в понедельник, 4 марта, сообщила пресс-служба Белого дома. Уточняется, что когда это решение вступит в силу, индийские и турецкие товары, на которые распространялся режим ГСП, при ввозе в Соединенные Штаты будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях. Произойдет это не раньше, чем через два месяца (60 дней) после уведомления конгресса.

«Я предпринимаю этот шаг в связи с тем, что после активного взаимодействия между Соединенными Штатами и правительством Индии решил, что Индия не смогла гарантировать США, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам Индии, как это предусмотрено», - так объяснил свои действия Трамп.

Он добавил, что продолжает оценивать, предоставляют ли индийские власти «равный и приемлемый доступ к своим рынкам в соответствии с критериями участия в ГСП».

А исключение Турции из программы льгот американский лидер объяснил повышением ее «уровня экономического развития».

«Увеличение ВВП на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам - все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции. Кроме того, Турция вышла из программы ГСП других развитых стран в связи с ростом экономического развития или на основе взаимных договоренностей», - приводит его слова ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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