2019-05-17T09:20:20+03:00
В мире

Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы

Президент Венесуэлы обсудил с ними последствия санкций, введенных США против Каракаса
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группыПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группыФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы (МКГ). В ходе переговоров стороны обсудили последствия санкций, которые ввела администрация Соединенных Штатов в отношении Каракаса.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые провел встречу с представителями Международной контактной группы (МКГ) и обсудил с ними последствия санкций, которые ввела администрация США в отношении республики», - говорится в сообщении венесуэльского внешнеполитического ведомства в «Твиттере».

Кроме того, на встрече поднимались вопросы возможных переговоров между правительством и оппозицией, которые будут направлены на разрешение политического кризиса в стране.

МКГ создана в начале 2019 года по инициативе Европейского Союза. 7 февраля текущего года в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в начале 2019 года спикер венесуэльского парламента Хуан Гуйдо провозгласил себя временным главой государства. Это стало поводом для начала массовых беспорядков и стычек оппозиционеров со сторонниками действующего президента страны Николаса Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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