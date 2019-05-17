2019-05-17T11:18:45+03:00
Экономика

Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании

Срок введения газопровода может быть перенесен на вторую половину 2020 года
Марина ВЕНЦОВА
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"Северный поток-2" могут сдать с опозданием из-за Дании"Северный поток-2" могут сдать с опозданием из-за ДанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Завершение строительства «Северного потока-2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года. Это может произойти, если газопровод будут строить по третьему маршруту, который в апреле 2019 года потребовала рассмотреть Дания.

"Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", - говорится в докладе Nord Stream 2.

В документе отмечается, что в настоящее время трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.

В апреле Дания потребовала рассмотреть вариант строительства «Северного потока-2» по третьему маршруту, предусматривающем оценку воздействия на окружающую среду в исключительной экономической зоне страны в водах южнее острова Борнхольм. Глава Минэнерго РФ Александр Новак при этом, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что затягивание Данией вопроса согласования маршрута «Северного потока - 2» не повлияет на изначально заявленные сроки реализации проекта трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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