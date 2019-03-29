Новак: из-за Дании сроки реализации «Северного потока – 2» не изменятся

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-29T15:53:34+03:00

По словам главы Минэнерго РФ проект газопровода является коммерческим и в нем заинтересованы европейские компании и потребители

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что затягивание Данией вопроса согласования маршрута «Северного потока – 2» не повлияет на изначально заявленные сроки реализации проекта трубопровода.

Комментируя в интервью телеканалу "Россия-24" новые поправки в газовую директиву Евросоюза, Новак выразил уверенность в том что они «не окажут негативного действия на реализацию проекта "Северный поток - 2"».

«Очевидно, что проект коммерческий, в нем заинтересованы европейские компании, европейские потребители. Он реализуется, инвестируется, соответственно, идет в соответствии с планами и с дорожной картой», - заявил он.

Новак добавил, что новые поправки Евросоюза мягче изначального варианта и позволяют самостоятельно принимать решение регулятору, на территории которого проходит газопровод с морской части на сухопутную. В случае с «Северным потоком - 2» такой территорией стала Дания.

Напомним, 18 марта, комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике проголосовал за проект доработанной газовой директивы ЕС, расширяющий возможности Брюсселя по контролю газопровода «Северный поток - 2»

Накануне, что 27 марта в компании «Нафтогаз Украины» заявили, что российский «Газпром» не смог согласовать с властями Дании маршрут газопровода «Северный поток — 2». Позже оператор проекта «Северный поток-2» - компания Nord Stream 2 AG опровергла данное сообщение, отметив, что энергетическое агентство Дании (DEA) обе заявки на получение разрешения на строительство проект остаются в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU