2019-05-17T11:21:46+03:00
Политика

В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану

Россия, по мнению депутата, заинтересована в нахождении "точек соприкосновения"
Григорий ЛЕОРДА
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На слова Майка Помпео отреагировали в Госдуме.На слова Майка Помпео отреагировали в Госдуме.Фото: REUTERS
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США и Россия могут сотрудничать в вопросам КНДР, Афганистана и борьбе с терроризмом. С этими словами госсекретаря США Майка Помпео согласились в нижней палате парламента однако зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин считает, что Америка должна предложить какой-то конкретный план действий.

"Безусловно, это затрагивает наши национальные интересы. Мы заинтересованы в нахождении точек соприкосновения по вопросам КНДР и Афганистана, в отработке взаимодействия в борьбе с терроризмом и по другим направлениям. Но хочется услышать какие-то конкретные предложения со стороны США", — сказал депутат RT.

По его мнению, Белому дому будет непросто выстраивать диалог с Россией из-за внутриполитической ситуации в США. Однако и "в конгрессе и в Госдепе есть осознание того, что без России какие-либо ключевые моменты не решатся".

Напомним, по словам Помпео, Россию и США объединяет террористическая угроза из Афганистана. Сайт kp.ru писал о встрече Владимира Путина и госсекретаря США. Представители государств подтвердили заинтересованность своих стран в восстановлении двусторонних отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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