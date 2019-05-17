Самолет рейса Киев-Египет вынужденно сел в Одессе из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-17T15:35:12+03:00

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Летевший из Киева в Египет самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Такую информацию распространила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел утром в пятницу, 17 мая. Сообщение о "минировании" поступило от анонимного источника.

"Около 5 утра в Малиновский отдел полиции Одессы поступило сообщение от Украэроруха о том, что борт сообщением "Борисполь" – Шарм-эль-Шейх был посажен в аэропорту Одессы из-за сообщения о минировании", – рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, речь идет о лайнере авиакомпании Wind Rose, который вынужденно посадили около 4:30. Тогда же на место прибыли взрывотехники и кинологи. Специалисты обследовали самолет, но не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, передает "Украинская правда".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этой неделе еще один самолет вынужден был прервать свой рейс. Летевший в Самару Sukhoi Superjet 100 вернулся в Москву из-за срабатывания датчиков, свидетельствующих о проблемах с давлением в кабине пилотов.

ИСТОЧНИК KP.RU