2019-05-17T15:52:20+03:00
Общество

Виталий Мутко предрек снижение ипотечных ставок

В планах снизить средний показатель на два процента к 2024 году
Григорий ЛЕОРДА
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Виталий Мутко сделал заявление на совещании по реализации проекта "Жилье и городская среда".Виталий Мутко сделал заявление на совещании по реализации проекта "Жилье и городская среда".Фото: REUTERS
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Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко предрек в ближайшем будущем снижение ставок по ипотеке. Об этом он заявил на совещании по реализации проекта "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде.

"Мы мониторим ситуацию и исходим из того, что в ближайшее время развернем тренд в сторону снижения ставки по ипотеке. Сейчас средняя ставка по стране составляет более 10%", - приводит слова чиновника ТАСС.

Отметим, снижение средней ставки по ипотеки до 7,9% является целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Такую цифру хотят достичь к 2024 году. Также Мутко затронул тему обеспечения жильем многодетных семей. По его словам, необходимо подстраховывать строительство социального жилья.

"Это наши обязательства, которые мы должны решать", - заключил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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