Виталий Мутко предрек снижение ипотечных ставок
Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко предрек в ближайшем будущем снижение ставок по ипотеке. Об этом он заявил на совещании по реализации проекта "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде.
"Мы мониторим ситуацию и исходим из того, что в ближайшее время развернем тренд в сторону снижения ставки по ипотеке. Сейчас средняя ставка по стране составляет более 10%", - приводит слова чиновника ТАСС.
Отметим, снижение средней ставки по ипотеки до 7,9% является целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Такую цифру хотят достичь к 2024 году. Также Мутко затронул тему обеспечения жильем многодетных семей. По его словам, необходимо подстраховывать строительство социального жилья.
"Это наши обязательства, которые мы должны решать", - заключил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU