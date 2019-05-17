Виталий Мутко предрек снижение ипотечных ставок

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-17T15:52:20+03:00

Виталий Мутко сделал заявление на совещании по реализации проекта "Жилье и городская среда". Фото: REUTERS

В планах снизить средний показатель на два процента к 2024 году

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Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко предрек в ближайшем будущем снижение ставок по ипотеке. Об этом он заявил на совещании по реализации проекта "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде.

"Мы мониторим ситуацию и исходим из того, что в ближайшее время развернем тренд в сторону снижения ставки по ипотеке. Сейчас средняя ставка по стране составляет более 10%", - приводит слова чиновника ТАСС.

Отметим, снижение средней ставки по ипотеки до 7,9% является целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Такую цифру хотят достичь к 2024 году. Также Мутко затронул тему обеспечения жильем многодетных семей. По его словам, необходимо подстраховывать строительство социального жилья.

"Это наши обязательства, которые мы должны решать", - заключил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU