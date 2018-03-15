Светит ли вам ипотека под 6% годовых

СЕГОДНЯ 15:13 2018-03-15T15:14:35+03:00

Чтобы получить такой кредит, надо родить второго или третьего ребенка в ближайшие четыре года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С этого года семьи с несколькими детьми могут оформить кредит на покупку жилья под 6% годовых! Правительство утвердило льготную программу в конце 2017-го. А с середины января 2018-го российские банки начали активно принимать заявки от заемщиков. Кто эти счастливчики и легко ли оказаться одним из них?

Рожаем с 2018-го по 2022-й

Оказывается, не все так просто. Низкая ставка по ипотеке доступна семьям с двумя или тремя детьми. Причем второй или третий малыш должны родиться строго с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. И обязательно в семье граждан России.

То есть если ваше любимое чадо - второе или третье - появилось на свет в декабре 2017 года, то воспользоваться льготой не удастся. Также программа недоступна семьям, у которых пока один ребенок. Или если вы имеете уже троих малышей и беременны четвертым. По крайней мере, пока условия таковы.

Изучаем нюансы

Кредитный договор необходимо оформить в рамках тех же дат - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. Причем кредит дадут только в рублях. На валютную ипотеку субсидия не распространяется.

Сумма кредита тоже имеет лимит. Для регионов - до 3 млн. рублей. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - до 8 млн. рублей. Сама квартира, разумеется, может стоит дороже. Речь идет исключительно о банковском займе.

Отдельно скажем и про первоначальный взнос. Заемщик должен внести минимум 20% стоимости жилья. Это может быть даже материнский капитал. Если учесть, что он составляет сейчас 453 тыс. руб., то ипотеку под 6% годовых вы сможете оформить за 2,2 млн. рублей. Материнский капитал, кстати, можно разбить на две части. Первую отдать банку в качестве взноса, в вторую часть оформить как ежемесячные выплаты и гасить ими ипотеку.

- Также необходимо учитывать, что льготную ставку вы получите для кредитов с аннуитетными платежами, - добавляет финансовый аналитик Алена Кондратьева. - Это когда платежи каждый месяц одинаковые. Ипотечные платежи также бывают дифференцированными - они постепенно уменьшаются. На такие льгота действовать не будет.

Льготный процент не навсегда

К сожалению, низкая ставка в 6% рассчитана не на весь ипотечный период. Срок зависит от того, каким по счету в семье будет родившийся ребенок. Если родился второй малыш - ставка действует в течение следующих трех лет. Третий - в течение пяти лет. Если же в семье появился сначала второй, а потом третий - льгота продлится в общей сложности восемь лет.

Как только льготный период закончится - ставку повысят. И равна она будет ключевой ставке Центробанка на дату предоставления кредита плюс добавят два процентных пункта. То есть сейчас, например, ставка ЦБ составляет 7,5%. Плюс 2% - получается 9,5%. Но ставки имеют тенденцию к снижению. По прогнозам, в течение двух лет ипотека на обычных условиях вполне может уже подешеветь до 7% в среднем. А там и до 6% недалеко, так что нет необходимости пытаться обязательно уложиться в льготные сроки.

- Ипотеку можно растянуть на 10, 20 или даже 30 лет, - говорит Алена Кондратьева. - Тут уже банк будет смотреть на платежеспособность заемщика.

В любом случае кредит лучше оформлять на долгий срок (лучше максимальный) с возможностью досрочного погашения. Ведь чем больше количество месяцев, тем меньше сумма ежемесячного платежа. Это вас подстрахует от непредвиденных финансовых трудностей.

Кстати, ограничений по наличию другого жилья тоже нет.

КОНКРЕТНО

Какое жилье можно взять

Льготную ипотеку можно оформить только на квартиру в новостройке или на дом с участком на первичном рынке. Это может быть купля-продажа или договор участия в долевом строительстве. Главное - не вторичка.

- Главная задача властей - поддержать строительный комплекс, - поясняет вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. - До кризиса 2014 года в стране построили большое количество новостроек, а спрос на них упал. Теперь квартиры надо распродать. Субсидию на получение льготной ипотеки уже давали с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года. Тогда кредит можно было оформить под 12% годовых. Притом что на общих условиях банки выдавали заем под 17 - 19%. Программа тоже касалась исключительно первичного рынка жилья.

А если кредит уже есть?

Если вы подпадаете под условия программы, но ипотека на вас уже висит, кредит можно рефинансировать под льготные 6%. На всех тех же условиях. И только под новостройку.

Кстати, ограничений по количеству купленных квартир в государственной программе нет. Если у вас родится второй и третий ребенок, то льготный период составит восемь лет. За это время вы сможете при желании обеспечить жильем всех своих детей.

Но, разумеется, банки будут исходить из ваших финансовых возможностей. Кредитные организации изучат вас как заемщика и решат, какую сумму вам можно выдать в конкретном случае. Государство в эти дела уже не вмешивается. Льготу дадут на неограниченное количество квартир. Главное, чтобы у вас были на это финансовые возможности.

ВАЖНО!

Куда обращаться?

Выдают ипотеку под 6% не все российские банки. Но достаточно просто зайти на сайт АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования). Там можно подать заявку и проверить, какие банки принимают заявки в вашем регионе. Пакет документов для получения ипотеки стандартный. Единственное дополнение - вас попросят предоставить свидетельства о рождении детей. В этой программе нет требований к доходам семьи, площади квартиры и социальному статусу, как в прошлый раз (при льготной программе на 12% годовых).

А КАК У НИХ?

Там брать хорошо, где нас с тобой нет

Под какие проценты дают жилищный кредит в других государствах

Эксперты составили рейтинг стран с самыми низкими ставками по ипотеке. (России в этом списке пока нет.)

1-е место.

Япония - 1,21%

Сказка, а не ипотечная ставка! Правда, недвижимость в Японии ну очень дорогая. В Токио, например, цена квадратного метра начинается от 8 тысяч долларов. В рублях это около 500 тысяч. В городах чуть поменьше (Осаке, Кобэ и Йокогаме) - от 6 тысяч долларов. Ненамного ниже. Поэтому даже у местных жителей практически нет возможностей приобрести жилье без ипотеки.

2-е место.

Швейцария - 1,42%

В Швейцарии популярностью пользуется пожизненная ипотека, которую банки выдают на 50 или 100 лет. Соответственно и здесь кредит передается по наследству.

3-е место.

Финляндия - 1,53%

Недвижимость в Финляндии недешевая. Сегодня средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в новостройке в столице обойдется покупателям в 2,3 - 2,7 тысячи евро (160 - 190 тысяч рублей). Тем не менее низкая ставка по ипотеке дает возможность приобретать жилье и по таким ценам.

4-е место.

Швеция - 1,87%

В Швеции в ипотеку покупают почти 90% квартир и домов. Основной соблазн для покупателя - это, конечно же, низкие процентные ставки. Особенность в том, что кредит в Швеции можно взять на 50 и даже на 70 лет. А это значит, что долги зачастую переходят и внукам.

5-е место.

Словакия - 1,92%

В 2004 году эта страна вошла в Евросоюз, и цены на жилье поползли вверх. С тех пор там началось и строительство современных новостроек, однако кризис немного приостановил темпы их возведения. Сегодня в столице страны средняя стоимость одного квадратного метра равна 2 - 2,5 тысячи евро (140 - 175 тысяч рублей).