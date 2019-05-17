НАТО допустило ошибку при авиаударе в Афганистане: 17 полицейских погибли
По меньшей мере 17 полицейских погибли в результате ошибки, которую допустили члены миссии НАТО "Решительная поддержка" в результате нанесения авиаудара по талибам в Афганистане.
Инцидент произошел в пятницу, 17 мая. Афганские власти попросили альянс помочь в борьбе с последователями радикального исламистского движения. В результате авиагруппа миссии нанесла удар по округу Нахр-и-Сарадж в провинции Гильменд, но попала не по позициям боевиков, а по месту расположения правительственных сил.
Жертвами атаки стали почти несколько десятков правоохранителей, еще не менее 14 полицейских получили ранения. Губернатор провинции информировал о возбуждении дела по факту случившегося. При этом власти уточнили, что талибы все же понесли потери в столкновениях, передает ToloNews.
Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее в результате массированной бомбардировки по центральным районам йеменской столицы Сана пострадали две гражданки РФ. Удары нанесли члены возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции.
ИСТОЧНИК KP.RU