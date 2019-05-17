2019-05-17T16:13:28+03:00
Происшествия

НАТО допустило ошибку при авиаударе в Афганистане: 17 полицейских погибли

Власти республики попросили альянс помочь в борьбе с талибами в провинции Гильменд
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Афганистане в результате ошибки при авиаударе погибли 17 полицейскихВ Афганистане в результате ошибки при авиаударе погибли 17 полицейскихФото: REUTERS
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По меньшей мере 17 полицейских погибли в результате ошибки, которую допустили члены миссии НАТО "Решительная поддержка" в результате нанесения авиаудара по талибам в Афганистане.

Инцидент произошел в пятницу, 17 мая. Афганские власти попросили альянс помочь в борьбе с последователями радикального исламистского движения. В результате авиагруппа миссии нанесла удар по округу Нахр-и-Сарадж в провинции Гильменд, но попала не по позициям боевиков, а по месту расположения правительственных сил.

Жертвами атаки стали почти несколько десятков правоохранителей, еще не менее 14 полицейских получили ранения. Губернатор провинции информировал о возбуждении дела по факту случившегося. При этом власти уточнили, что талибы все же понесли потери в столкновениях, передает ToloNews.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее в результате массированной бомбардировки по центральным районам йеменской столицы Сана пострадали две гражданки РФ. Удары нанесли члены возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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