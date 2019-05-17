2019-05-17T19:10:10+03:00
Политика

Кучма считает, что все проблемы Украины из-за "написанной" Москвой истории

По мнению бывшего президента незалежной, народ должен сам решить, кого считать своими героями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Украины Леонид КучмаБывший президент Украины Леонид КучмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что все проблемы Украины возникли из-за "написания" истории Москвой. Такое мнение было озвучено в пятницу, 17 мая, на встрече экс-главы государства с делегацией из Литвы.

"Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве и герои Украины были нарисованы в Москве. И когда речь идет об [украинском националисте Степане] Бандере, то я в общем-то сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами", - приводятся слова политика на странице в Facebook его пресс-секретаря Дарьи Олифер.

Кучма подчеркнул, что в разных регионах Украины могут быть разные герои, однако выбирать их должен сам народ, ведь иначе стране придется жить "по чужой" памяти.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее политик также рассуждал на тему различий между жителями запада и востока незалежной. По его мнению, позиции этих людей абсолютно противоположны, и это одна из самых "болезненных тем".

ИСТОЧНИК KP.RU

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