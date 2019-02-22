Леонид Кучма: Решая принимать ли Украину в НАТО, будут смотреть на Россию

Удивительные откровения прорываются иногда из уст президентов, когда они становятся бывшими. Будучи при власти они такой правды себе говорить не позволяют.

Эту аксиому подтвердил второй президент Украины Леонид Кучма. Выступая в Киеве перед журналистами, он открыто признал, что Восток и Запад Украины — слишком разные. Даже в чем-то противоположные! А сегодняшняя власть в Киеве лишь еще больше это положение усугубляет.

- Мы действительно разные, к большому сожалению. И те ростки объединения, которые были в Украине, они последними действиями (уничтожились, – ред.), - заявил Кучма. - Поэтому есть Западная Украина, есть Восточная Украина, в которых мнения абсолютно противоположные. Это одна из самых болезненных проблем, которую мы в Украине не решили. Какие бы национальные идеи не ставили перед всем этим, но если сегодня в нашей элите нет объединения в стратегическом направлении развития страны, то один в лес, другой по дрова.

Сказал экс-президент и все, что думает об экономической политике нынешних украинских властей.

- Киев был насыщен современными предприятиями, где они сейчас? Вот я недавно слышал, что мы начинаем делать самолеты "Руслан". И подумал, что у ребят что-то не то, они что-то забыли. Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт, - сказал Кучма, напомнив, что в 2018 году Украина не собрала ни одного самолета.

То же самое, как считает второй президент Украины, происходит и с космической отраслью страны. Причем, она погибла из-за разрыва связей с Россией.

- Мы с Россией поставили крест на сотрудничестве, констатировал Кучма. - Я задаю простой вопрос: а почему бедная Америка из санкций по России вычеркнула космическую отрасль (США до сих пор закупают у России космические двигатели и совместно используют МКС, - ред.)? А мы вообще вычеркнули сотрудничество с Россией в этом плане. Так где мы будем? У нас космической отрасли уже вообще нет.

Так же, по мнению экс-президента, ведет себя Украина в вопросе с российским газом.

- Мы говорим: будем из Европы газ получать. А чей газ мы получаем из Европы дороже, чем получали бы напрямую? Российский газ! - сказал Кучма то, о чем украинские власти предпочитают молчать.

Привел он в примеры и в других отраслях. И тоже не без упоминания России.

- Или тот же Днепропетровск и Львов должны были делать трамваи, причем, современные. Но в итоге Киев покупает польские трамваи, - перечислял факты экс-президент. - У Польши был заказ для России, но Россия отказалась, а мы поддержали поляков. Закупаем за рубежом старье... Мы любим рассказывать, какие мы большие, какой у нас потенциал. Но все, потенциала нет. Все надо делать с нуля... И никакой инвестор на Украину не придет при такой ситуации в судебной системе и в экономике, с продолжающейся войной... Надежда только на нас самих. Надо сделать все, чтобы люди наши не ездили по заграницам в поисках работы и лучшей судьбы.

Высказался второй президент Украины и о курсе в НАТО и Евросоюз, который на днях прописали в Конституции страны. Кучма считает, что без учета мнения России Украину в эти организации все равно не примут.

- Если бы записи куда-то давали какие-то подвижки, я за них двумя руками. Я вообще был первым президентом, который подписал акт о сотрудничестве Украины с НАТО. Но назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО? - задался Кучма вопросом. - Поймите, и я в этом уверен, что при принятии таких кардинальных решений Евросоюз всегда будет смотреть на большого соседа, на Россию. По простой причине - там находится 50% геологических запасов мира.

Ну и, наконец, Кучма прошелся по избирательной компании. 31 марта на Украине пройдут выборы президента. По мнению Кучмы, множество людей будет недовольно уровнем честности этих выборов и избирательной кампании. И это может спровоцировать протесты.

- Будут пытаться еще, не приведи Господь, делать какой-то очередной Майдан, - спрогнозировал экс-президент. - Будут кричать, что голоса подтасованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко закрепил курс Украины в НАТО и ЕС

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко одержал очередную «перемогу» над Москвой. На заседании Верховной Рады Украины (ВРУ), посвященном пятилетию победы «майдана» в Киеве, он публично и демонстративно подписал принятый парламентом закон о поправках в Конституцию страны, которыми закрепляется желание страны вступить в Северо-Атлантический альянс (НАТО) и стать членом Евросоюза (подробности).