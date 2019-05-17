Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в домогательствах

СЕГОДНЯ 20:08 2019-05-17T20:09:37+03:00

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Известного американского писателя и бизнес-тренера Тони Роббинсона обвинили в сексуальных домогательствах. Претензии выдвинули работавшие на него женщины и последовательницы.

Все началось с того, что журналисты портала BuzzFeed решили провести расследование. Они изучили записи с проводимых Роббинсоном мероприятий, внутренние документы, а также провели опрос участников тренингов.

Так, две бывшие подчиненные спикера признались в том, что их босс преследовал их, хотя они явно дали ему понять, что не заинтересованы в общении. Другая же сотрудница заявила, что была уволена, даже несмотря на вступление в сексуальную связь с Роббинсоном по взаимному согласию. Журналисты пришли к выводу, что тренер не только сексуально домогался до своих последовательниц, но и подвергал их "потенциально опасным методам" воздействия.

Адвокаты писателя опровергли все обвинения. По их словам, Роббинсон совершал ошибки во взаимоотношениях, но всегда оставался верен своей супруге. Более того, за все время работы на него не было подано ни одной подобной жалобы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Австралии произошел резонансный случай. Мужчина помог 19-летней девушке починить ее машину, а она в тот же день обвинила его в домогательствах. Лишь спустя полгода "жертва" призналась, что соврала. но к тому моменту австралиец уже лишился работы, жены и отсидел две недели в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU