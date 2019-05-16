2019-05-16T10:19:05+03:00
В мире

Австралиец попал в тюрьму после того, как помог девушке на дороге

Кенан Бейсик два часа чинил машину 19-летней незнакомки, а она обвинила его в домогательствах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчина потратил два часа на то, чтобы помочь 19-летней девушкеМужчина потратил два часа на то, чтобы помочь 19-летней девушкеФото: скриншот с видео
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Обычная помощь на дороге обернулась для 36-летнего жителя Австралии Кенана Бейсика настоящей трагедией. Он лишился работы, семьи и две недели провел в тюрьме строгого режима из-за ложных обвинений в домогательстве.

Все началось в конце ноября прошлого года, когда мужчина остановился на станции технического обслуживания в Сиднее, чтобы помочь 19-летней девушке починить ее машину. Бейсик потратил два часа на то, чтобы завести автомобиль, и, судя по камерам видеонаблюдения, на прощание благодарная незнакомка даже обняла своего спасителя. После этого мужчина некоторое время сопровождал машину девушки на дороге и, убедившись, что поломка устранена, поехал дальше.

Через несколько дней его арестовали. Оказалось, что сразу с техстанции девушка отправилась в полицию и обвинила Бейсика в навязывании сексуальных услуг в обмен на помощь. Пока шло разбирательство, австралийца уволили с работы, а мать его ребенка подала на развод.

Лишь весной 2019 года следователи смогли вывести "жертву домогательств" на чистую воду. Она призналась, что соврала, однако причин этого не назвала. В результате 6 мая с Бейсика были сняты все обвинения, а девушке предъявили обвинение в распространении заведомо ложной информации. Она предстанет перед судом уже на этой неделе. Сам Бейсик сказал, что больше никогда не станет предлагать свою помощь юным особам, передает DailyMail.

ИСТОЧНИК KP.RU

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