Google предсказал, какое место займет Россия на «Евровидении-2019»

СЕГОДНЯ 21:12 2019-05-17T21:14:58+03:00

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Американская компания Google проанализировала поисковые запросы пользователей из разных стран и составила рейтинг наиболее популярных участников "Евровидения-2019".

Согласно исследованию, победителем песенного конкурса станет представитель Франции Билал Ассани, а группа Hatari из Исландии окажется на втором месте.

"Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Также в пятерку лучших, по версии Google, входят исполнители из Нидерландов и Белоруссии. Дальше идут Кипр, Швейцария, Италия, Сан-Марино и Сербия. Стоит отметить, что в 2017 года система подсчета запросов правильно предсказала победителя "Евровидения".

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году международный песенный конкурс проходит в Израиле. От России в соревновании участвует Сергей Лазарев с композицией "Scream", и он уже прошел в финал. Итоговые выступления пройдут 18 мая. Наш представитель выступит под пятым номером.

Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения-2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU