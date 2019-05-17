2019-05-17T21:14:58+03:00
Евровидение-2019

Google предсказал, какое место займет Россия на «Евровидении-2019»

Рейтинг финалист был составлен на основе поисковых запросов пользователей разных стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Французский певец Билал АссаниФранцузский певец Билал АссаниФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская компания Google проанализировала поисковые запросы пользователей из разных стран и составила рейтинг наиболее популярных участников "Евровидения-2019".

Согласно исследованию, победителем песенного конкурса станет представитель Франции Билал Ассани, а группа Hatari из Исландии окажется на втором месте.

"Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Также в пятерку лучших, по версии Google, входят исполнители из Нидерландов и Белоруссии. Дальше идут Кипр, Швейцария, Италия, Сан-Марино и Сербия. Стоит отметить, что в 2017 года система подсчета запросов правильно предсказала победителя "Евровидения".

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году международный песенный конкурс проходит в Израиле. От России в соревновании участвует Сергей Лазарев с композицией "Scream", и он уже прошел в финал. Итоговые выступления пройдут 18 мая. Наш представитель выступит под пятым номером.

Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения-2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Словацкие СМИ посчитали, сколько пива выпили хоккеисты сборной РФ на ЧМ
В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев
В резиденции посла Великобритании в Москве произошел пожар
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в домогательствах
Россия и Венесуэла обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях
Поспред Сирии при ООН призвал прекратить поддержку террористов в Идлибе
США испытали две сверхмощные авиабомбы
Путин предложил рассмотреть практические испытания «Пересвета» и «Кинжала»
Кучма считает, что все проблемы Украины из-за "написанной" Москвой истории
«Побуду в тренде»: советник Порошенко оставил свой пост
Матвиенко: Москва готова вернуться к работе в ПАСЕ, но говорить о возвращении пока рано
Глава ЛНР: почти все жители республики хотят стать гражданами России
Канцлер Австрии уверен в успешности "Северного потока-2"
Сестра убитого Михаила Хачатуряна усомнилась, что его дочерей выпустят на свободу
Трамп обвинил агентов ФБР в госизмене
МИД Украины: российская сторона не приглашена на инаугурацию Зеленского
Порошенко подписал указ о запуске мобильной сети 5G на Украине
Суд арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва и заместителя главы агентства
Матвиенко: Эрдоган сообщил, что никаких изменений в поставках С-400 не будет
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев стал гражданином Украины
Эксперт рассказал о фобиях россиян после возгорания самолета Sukhoi Superjet
Посольство РФ опровергло сообщения о вмешательстве в выборы ЮАР
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки