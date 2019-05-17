Сергей Лазарев - в финале «Евровидения»!

На самом деле мы даже не сомневались, что Лазарев будет в гранд финале. В этом году заявка от нашей страны, исполненная каналом «Россия», вышла сильной. Артистов, с которыми Сергею пришлось сражаться ради того, чтобы выйти в финал конкурса, было не так уж и много. Лиричный Дункан Лоуренс, пока расположившийся у букмекеров на первом месте. Джон Лундвик из Швеции, да Чингиз из Азербайджана с очень красивым номером. Все они в итоге в финале. Конечно, напряжение было сильным.

Никто не сомневался, что российский участник выйдет в финалФото: REUTERS

В «открытке», которая предваряла его выступление, 36-летний артист появился в образе паркурщика - спортсмена, для которого даже самые крутые стены не являются препятствием, если хочется по ним попрыгать. Образ неожиданный, но тем и интересный. Особенно на контрасте с девятью «Сергеями» в белом во время номера. Как нам показалось, не подвела и техника, которая буксовала на репетициях. Но даже если что-то и не сработало, то это, как мы можем убедиться, не сказалось на результате и не помешало Сергею пройти в финал. Зал невероятно поддержал российского участника, встретив и проводив его овациями. Так тепло, пожалуй, нашу страну давно не встречали. Никакой агрессии, свистков да «буканья».

Сергей Лазарев. Scream. Второй полуфинал Евровидения 2019.Российский участник вышел в финал конкурса

Ведущие, конечно, потрепали нам нервы, называя одного участника за другим, заставляя нас находиться в состоянии жидкого ужаса. Но адреналиновая волна сразу схлынула, сотни тысяч людей по всему миру выдохнули. В том же Израиле, где проходит конкурс, продавцы, таксисты и другие люди, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу, говорили нам, что будут болеть за Сережу, помня даже его номер 13, под которым он в итоге и выступил в своём полуфинале (в первом полуфинале под этим номером были исландцы Hatari, которые так же претендуют на победу в евросмотре).

Расскажем в двух словах и об остальных участниках второго полуфинала. Представитель Швейцарии спел плохо заводную песню, которая и протащила его в итоге в финал.

Представитель Швейцарии спел плохо заводную песню, но он в финалеФото: REUTERS

Молдова брала публику рисунками на песке. Думали, видимо, что мы забыли украинскую представительницу Мику Ньютон, которая ровно такой же номер уже проворачивала в 2013-м году. Народу не зашло. Сочная ирландка с красивым тембром плохо попадала в ноты, поэтому и мимо финала промахнулась. Латвия что это промурлыкала и в итоге не впечатлила.

Молдова хотела взять публику рисунками на песке. Не вышлоФото: REUTERS

У Румынии оказался очень эффектный номер - с готическими нарядами (а танцоры будто прибарахлились в гримерке у Хатари), всполохами огня и ... грозой, как у Лазарева. Но у нашего оказалось эффектней, поэтому Сергей в финале, а Эстер Пеони - нет.

Тамара Тодевска из Северной МакедонииФото: REUTERS

Австрия - мимо нот. Хорват похвастался своими большими золотыми крыльями, но выступил несколько заунывно. Мальта спела песню - мем: «Дайте огня, потому что я огонь», и зажгла зал и жюри.

Мальта зажгла зал и жюриФото: REUTERS

Норвежцы поразили совсем не скандинавским задором, заставив зал танцевать. Чем взяли зал представительницы Албании и Дании, мы так и не поняли, если честно. Но вот Тамара Тодевска из Северной Македонии показала, кто тут мамочка, потрясающе спев свою композицию «Гордость».

КСТАТИ

После того, как закончился концерт, состоялась пресс-конференция счастливчиков, прошедших в финал, совмещённая с жеребьевкой, которая определяла, в первой или второй части шоу выступит тот или иной артист. И снова Лазарева встретили очень тепло. Сережа рассказал, что счастлив вернуться на Евровидение. «Это такая атмосфера, я по ней соскучился с 2016-го года! Я нервничал и тогда, и сейчас, но эмоции все перекрывают, они такие крутые от того, что я чувствовал огромную поддержку тех, кто за меня голосовал и тех, кто меня поддержал. Ждём такой же поддержки и в финале!», - поделился артист.

Российская делегация на пресс-конференции после второго полуфиналаФото: Елена БОДУЭН

Оказалось, что иностранные журналисты читают и российскую прессу. Молодой человек рассказал о том, что он был крайне впечатлён выступлением Сергея, но при этом знает, что у него были проблемы с горлом и со спиной. И спросил, тяжело ли ему было выступать с этом «набором»?

«У меня действительно были небольшие проблемы со здоровьем. Мы даже пошли к доктору, потому что мы я не мог только поворачиваться, возможно из-за кондиционера. Но меня привели в порядок», - ответил Лазарев.

Жеребьевка на финалФото: Елена БОДУЭН

После этого певец обратил внимание организаторов на то, что в зале снова дико холодно. И выразил всеобщее мнение, что надо бы сделать повыше температуру в комнате, где такое количество артистов, чей главный инструмент это голос. После чего вытащил таки бумажку из баночки, на которой было написано, что Россия выступит в финале конкурса в первой половине вечера.

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