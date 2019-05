В Сети появились видеокадры перехвата ракет над Дамаском системой ПВО Сирии

В Интернете появились видеокадры ночного ракетного обстрела в районе Дамаска и перехвата снарядов силами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии.

Очевидцы сняли и опубликовали в соцсетях записи, на которых слышны разрывы ракет и видно, как работают сирийские комплексы ПВО, а также момент поражения одного из объектов.

Израильские авиаудары под Дамаском. another video shows tonight's allegedly Israeli airstrikes in southwest #Syria near #Damascus https://t.co/zhHfUEcs0v