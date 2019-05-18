В Сети появились видеокадры перехвата ракет над Дамаском системой ПВО Сирии

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-18T07:36:56+03:00

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В Интернете появились видеокадры ночного ракетного обстрела в районе Дамаска и перехвата снарядов силами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии.

Очевидцы сняли и опубликовали в соцсетях записи, на которых слышны разрывы ракет и видно, как работают сирийские комплексы ПВО, а также момент поражения одного из объектов.

Израильские авиаудары под Дамаском. another video shows tonight's allegedly Israeli airstrikes in southwest #Syria near #Damascus https://t.co/zhHfUEcs0v

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на субботу, 18 мая, местные издания сообщили, что ПВО Сирии отразили ракетные удары по пригородам Дамаска. Утверждалось, что обстрел велся со стороны Голанских высот, а удар нанесли ВВС Израиля, причем их целью были иранские военные объекты и склады, расположенные к юго-западу от Дамаска.

Кроме того, уточнялось, что атаке подверглись пять объектов, а последний взрыв прогремел в столичном пригороде Джермана.

Израильский самолет атакует иранские цели в Сирии. #BREAKING Israel jets struck #Iran ian targets in Al Kisweh area, near #Damascus: reports https://t.co/B2ESX9fjNn

ИСТОЧНИК KP.RU