Сирийские ПВО отразили ракетные удары по пригородам Дамаска

СЕГОДНЯ 02:55 2019-05-18T03:12:16+03:00

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В ночь на субботу, 18 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары по пригородам Дамаска. «Вражеские ракеты» были сбиты в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями столицы страны, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По данным телеканала Al Hadath, обстрел велся со стороны Голанских высот, а удар нанесли ВВС Израиля, причем их целью были иранские военные объекты и склады, расположенные к юго-западу от Дамаска. Отмечается, что атаке подверглись пять объектов, а последний взрыв прогремел в столичном пригороде Джермана.

Голаны расположены примерно в 40 километрах от сирийской столицы. Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США. В России указали, что такие действия нагнетают и без того непростую обстановку на Ближнем Востоке.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами недействительным.

Что представляет из себя ПВО Сирии, сбившая израильский F-16.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают в эфире программы "Военное ревю" на Радио "Комсомольская правда"

ИСТОЧНИК KP.RU