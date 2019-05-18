18 Май 08:51 2019-05-18T08:51:06+03:00

При этом американский лидер не уточнил о каких именно вложения идет речь

Изменить размер текста: A A

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за расследование финансовых связей с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен принимать участие в предстоящих президентских выборах.

"Сто процентов. Это позор", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос ведущего каналу Fox News о том, необходимо ли провести расследование из-за того, что "правительство Китая вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена".

При этом Трамп не указал, о каких именно вложениях КНР в семейный бизнес Байдена идет речь.

Ранее в американской прессе появилась информация о том, что еще в 2013 году компания сына Джо Байдена Хантера заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на миллиард долларов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, согласно расследованиям западных журналистов выясняется, что в американские выборы вмешивалась вовсе не Российская Федерация, о чем так долго пытались утверждать, а Украина.

ИСТОЧНИК KP.RU