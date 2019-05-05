Расследование западных журналистов: в американские выборы вмешивалась не Россия, а Украина

Президент США Дональд Трамп отчитался в Твиттере: в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным они обсудили в том числе и «русское дело» первого.

Напомним, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о мнимом «сговоре магната с Кремлём» продолжалось почти два года, затронуло около пятисот человек, «близкие к следствию анонимные источники» делали в газетах грозные заявления — мол, ещё чуть-чуть, виновность почти доказана… а потом всё закончилось также неожиданно, как и началось.

Возможно, потому, что вместо мифического «российского влияния на внутренние дела Америки» прокуроры обнаружили вполне реальное вмешательство, но… украинское. А это уже — настоящая мина под противников Трампа из стана Демпартии США и бывшего президента Барака Обамы. Ведь именно его окружение имело тесные контакты с киевской «владой», пришедшей после майдана-2014 (который американские «демократы» изо всех сил поддерживали).

Спецпрокурор Роберт Мюллер возглавял расследование предполагаемых "связей" Дональда Трампа с КремлемФото: REUTERS

Долгое время «киевские связи Белого дома» были запретной темой — но сейчас независимые зарубежные журналисты раскопали доказательства, как на Украинском кризисе обогащалась семья вице-президента США Джо Байдена при Обаме — а потом, в попытке свалить их общих политических противников, украинское лобби в Вашингтоне стало застрельщиком того самого «русского дела Трампа». Об этом — в материалах американского публициста Колина Мак-Магона (Collin McMahon), с которыми ознакомилась «КП».

Приводим «украинское дело» в хронологической последовательности — и сразу предупреждаем: дальше будет очень много имён, дат и названий.

УЗЕЛ 1: Киев, Сорос и Демпартия

Март 2014 года. В Киеве на Крещатике в разгар присоединения Крыма к России открывается «Украинский кризисный медиа-центр» (Ukraine crisis media center) с сайтом на семи языках (и первый, конечно, английский). Задача —информировать мировое сообщество о «российской агрессии».

Этот «медиацентр», по данным Колина Мак-Магона, основан при участии (и, по всей видимости, на деньги) одиозного магната Джорджа Сороса — известного спонсора «либеральных гуманитарных проектов» по всему миру.

У Сороса имеются серьёзные связи с Демпартией США: ранее аналогичный «информационный центр» (только уже в Америке, под названием Media Matters — типа, «Медиа имеют значение») он основал совместно с Джоном Подестой.

Бывший руководитель предвыборного штаба экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Джон ПодестаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Его имя вам должно быть знакомо: Джон Подеста — экс-глава аппарата Белого дома при Билле Клинтоне; советник президента при Бараке Обаме (как раз в разгар украинского кризиса, 2014-15); а также начальник избирательного штаба Хиллари Клинтон на выборах-2016. Правда, в разгар кампании неизвестные хакеры взломали почту Подесты, рассказав миру о подковёрных махинациях и коррупции «демократа» — из-за чего просел даже рейтинг его подопечной Клинтон.

Итак, завязывается первый узел: Киев — Джордж Сорос — верхушка Демпартии США.

УЗЕЛ 2: Деньги для Джо Байдена

18 апреля 2014. Сын тогдашнего вице президента США Джо Байдена — Хантер Байден входит в совет директоров фирмы Burisma Holdings —крупнейшей частной газодобывающей компании на Украине. «Голубое топливо» в этой стране, о чём не все знают, действительно есть, но его крупнейшие залежи (в виде сланцевого газа) находятся… в районе донецкого города Славянск. И именно эту территорию весной-летом 2014 украинская армия при поддержке иностранных (в том числе американских) военных инструкторов отчаянно пытается отбить у ДНР. Странные совпадения!

Cын бывшего вице-президента США Роберт Хантер Байден входил в совет директоров украинской частной газодобывающей компанииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Весна 2014 — осень 2015. Как пишет другой авторитетный журналист-расследователь из США, Джон Соломон, украинская компания Burisma Holdings переводит на счёта другого юрлица — уже американской фирмы Seneca Partners LLC — не менее 160 тысяч долларов ежемесячно. В сумме за эти полтора года набежит около трёх миллионов «зелёных».

Пикантность момента в том, что Seneca Partners, откуда выводились деньги с Украины, тоже принадлежит Хантеру Байдену, а его отец как раз в тот момент является главным в администрации США по контактам с Киевом.

Февраль 2015 года. Вице-президент США Джозеф Байден на заседании Верховной рады Украины. Фото Zuma/TASS

Конец 2015 года. Выдвижение Трампа на предстоящих выборах становится очевидным — как и то, что от Республиканской партии он станет единственным кандидатом. По Украинскому кризису он пока не высказывался, но в остальном подвергает внешнеполитические эксперименты Обамы жесточайшей критике. Значит, и киевские игры тузов Демпартии потенциально могут быть объектом информационной атаки, а то и уголовного дела.

Возможно, именно поэтому с того времени перекачка денег из Украины в американские активы семьи Байденов прекращается (или, по крайней мере, ведётся настолько скрыто, что никакие следы до сих пор не найдены).

Тем самым завязывается третий узел: «демократы» — как из группы Сороса-Подесты-Клинтонов, так и из группы Обамы-Байдена — получают мощнейшую мотивацию «утопить» Трампа: в противном случае он может предать гласности их собственные мутные комбинации.

УЗЕЛ 3: начало «русского дела Трампа»

Апрель 2016. «Украинский кризисный медиа-центр» передаёт сотруднице избирательного штаба Хиллари Клинтон, по имени Александра Халупа (Alexandra Chalupa; судя по фамилии — украинского происхождения), документы с компроматом на Пола Манафорта.

Пол Манафорт на тот момент — один из ключевых людей в штабе Трампа (считается, именно он обеспечил лояльность «несистемному кандидату» со стороны верхушки Республиканской партии).

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол МанафортФото: REUTERS

Но сейчас Манафорта подвели старые дела — когда-то он работал на экс-президента Украины Виктора Януковича, получил от него в 2007-12 годах (за политконсультации и лоббистские услуги в США) $12,7 млн налом, а вот в налоговой декларации указать их забыл. Забежим вперёд — два года спустя этот факт будет доказан комиссией Мюллера и станет поводом для судебного приговора горе-лоббисту.

Май 2016. По данным Колина Мак-Магона — Александра Халупа передаёт компромат на Манафорта своему знакомому Гленну Симпсону, сооснователю аналитической бюро Fusion GPS. Впрочем, эту контору более уместно назвать «частной разведывательной службой». С 2012 года она выступает подрядчиком Демпартии США в информационных войнах и поиске компромата против республиканцев.

Гленн Симпсон передаёт «дело Манафорта» сотруднице Fusion GPS — Нелли Ор (Nellie Ohr). Та пересылает документы своему мужу Брюсу, который — вот сюрприз — работает в Министерстве юстиции (в США данный орган объединён с генпрокуратурой). Возможно, именно в этот момент и начинается расследование об «иностранном влиянии в окружении Трампа» под кодовым названием Crossfire Hurricane [«ураганный перекрёстный огонь» — англ.]: пока ещё вялотекущие и даже без уклона в сторону России.

Параллельно Александра Халупа и другой её знакомый, международный журналист Майкл Изиков (Michael Isikoff), на площадке Центра «Открытый мир» (Open World Leadership Center; ещё один американский «гуманитарный проект по развитию демократии», частично финансируется всё тем Джорджем Соросом) проводят конференцию для 68 украинских журналистов на тему «чёрной кассы соратника Трампа — Пола Манафорта».

Но «русское дело» магната-республиканца всё равно пока ещё выглядит слабенько.

18 августа 2016. Майкл Изиков публикует на портале News.Yahoo статью о тех самых «чёрных миллионах Манафорта». Где проворачивает нехитрый трюк: Манафорт «получал деньги от пророссийского президента Виктора Януковича»; Манафорт работал на Трампа; стало быть… Трамп работал на Россию!

На очевидные неувязки в сей логической цепочке все закрывают глаза. Считается, что медиа-скандал вокруг мифических «кремлёвских связей Трампа», удобривший почву для последующего расследования Мюллера, начался именно с этой статьи.

Дональд Трамп и Владимир Путин на переговорах в ХельсинкиФото: REUTERS

Дальнейшее вы знаете. После сенсационного поражения Хиллари на выборах в ноябре того же года верхушка Демпартии не готова принять ответственность за провал. И хватается за «русское дело Трампа», как за спасательный круг: тут можно и конкурента утопить, и Кремль заодно забрызгать.

Таков третий узел и заключительный узел фейковой истории о «работе республиканца на Москву». Учитывая теснейшие связи «демократов» с окружением экс-президента Петра Порошенко, нельзя исключать, что в числе заказчиков «войны компромата» против Трампа был и бывший украинский лидер.

Его мотив здесь тоже понятен: в отличие от Обамы или Клинтон, республиканец не считал Украину «последним полем битвы за демократию» — и вполне мог её «сдать» в обмен на стратегический выигрыш в других зонах интересов США. Недаром всего неделю назад видный республиканский аналитик Дуг Бэндоу опубликовал в журнале National Interest статью-призыв к Белому дому «признать Крым российским» и заключить тактический союз с Москвой против «главного экономического врага — Китая» (сам по себе подобный сценарий малореален, но это уже другая история).

ИТОГО

Михаил Фрибен, политолог, эксперт Уральского информационно-аналитического центра: «В российско-американских отношениях начнётся разморозка?»

С момента окончания работы комиссии Мюллера и публикации итогового доклада, не нашедшего какой-либо вины Трампа, прошёл уже месяц — а русско-американские отношения переживают прямо-таки ренессанс. Особенно по сравнению с предыдущими взаимными закрытиями консульств и высылками дипломатов. Судите сами:

- 17 апреля в Москву тайно приезжала советник президента США по вопросам России и Евразии — Фиона Хилл.

- 3 мая Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор.

- 6 мая на «нейтральной площадке» в Финляндии (где ранее Трамп уже встречался с Путиным) состоятся переговоры Майка Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Более того, неожиданно победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский, вполне вероятно, столкнётся с противодействием уходящего лидера Петра Порошенко — и в этой борьбе вполне может обнародовать неприятные для него подробности коррупционных связей прежней киевской администрации с Демпартией США.

Так что, нельзя исключать, Путин и Трамп (у которого теперь развязаны руки) смогут серьёзно продвинуться вперёд: например, договориться о прекращении огня в Донбассе и других проблемных вопросах.