Глава МИД Ирана заявил, что не хочет войны с США

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-18T15:25:32+03:00

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что страна не хочет войны с США. Он связывает это с тем, что ни у кого не иллюзий по поводу возможного состязания с Ираном.

"Мы уверены, что войны не будет, поскольку мы не хотим войны, и ни у кого нет мыслей или иллюзии, что они могут противостоять Ирану в регионе", - заявил Зариф в интервью журналистам агентства IRNA.

Ранее подобные мысли выразил своему министру обороны американский президент Дональд Трамп. Все это происходит на фоне сообщений о том, что подчиненные предложили Трампу отправить на Ближний Восток 120 тысяч американских военных. При этом два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив. Отмечается, что эсминцы класса Arleigh Burke прошли через Ормузский пролив без инцидентов или «каких-либо препятствий» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).

ИСТОЧНИК KP.RU