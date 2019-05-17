Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Два американских ракетных эсминца McFaul и Gonzalez, каждый из которых может нести по 90 крылатых ракет Tomahawk, вечером в четверг, 16 мая, вошли в Персидский залив, сообщает новостной портал военно-морского института США USNI News со ссылкой на представителей Пентагона.
Отмечается, что эсминцы класса Arleigh Burke прошли через Ормузский пролив без инцидентов или «каких-либо препятствий» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.
А перед этим советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU