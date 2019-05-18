2019-05-18T15:51:29+03:00
В мире

В Китае почти 500 человек оказались в зоне бедствия в результате сильнейшего землетрясения

Прямой экономический ущерб оценивается в 3,1 миллиарда юаней
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае почти 500 человек оказались в зоне бедствия в результате сильнейшего землетрясенияВ Китае почти 500 человек оказались в зоне бедствия в результате сильнейшего землетрясенияФото: REUTERS
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В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая 476 человек оказались в зоне бедствия в результате землетрясения магнитудой 5,1.

Стихийное бедствие произошло утром в субботу, 18 мая, в районе Нинцзян города Сунъюань. Местные СМИ сообщают, что 33 здания были серьезно повреждены, еще 134 – получили незначительные повреждения. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Прямой экономический ущерб оценивается властями в 3,1 миллиарда юаней. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Сообщалось о трех раненых. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 27 км и находился в 236 км к юго-востоку от города Измир, население которого составляет около 2,5 млн человек.

Сильное землетрясение произошло в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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