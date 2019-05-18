2019-05-18T16:14:36+03:00
В мире

ExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с иранского нефтяного месторождения

Некоторые работники были отправлены в Дубай
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с иранского нефтяного месторожденияExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с иранского нефтяного месторожденияФото: REUTERS
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Нефтегазовая компания ExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с нефтяного месторождения в Басре.

По данным агентства Reuters, часть сотрудников, которые работали на "Западной Курне - 1", была эвакуирована в пятницу, 17 мая, а другая часть - в субботу утром. Некоторые работники были отправлены в Дубай.

На данный момент все иностранные сотрудники ExxonMobil. Эвакуация иностранного персонала ExxonMobil не повлияла на ход работ по добыче нефти на "Западной Курне - 1".

Эвакуация персонала компании была проведена в качестве предосторожности и "является временной мерой", сообщает руководство ExxonMobil.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти США срочно эвакуируют дипломатов из Ирака. Американцев, находящихся сейчас в Ираке, дипломаты просят покинуть страну, а тех, кто решит остаться, избегать американских объектов и следить за собственной безопасностью и обстановкой в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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