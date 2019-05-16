Власти США срочно эвакуируют дипломатов из Ирака

Отношения между США и Ираном продолжают обостряться. Американское посольство в Ираке объявило об отзыве части дипломатического персонала.

- Госдепартамент США распорядился вывезти американских служащих, не связанных с реагированием на чрезвычайные ситуации, из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.

В ближайшее время будет приостановлена выдача американских виз. Правда, эта мера носит временный характер.

Американцев, находящихся сейчас в Ираке, дипломаты просят покинуть страну, а тех, кто решит остаться, избегать американских объектов и следить за собственной безопасностью и обстановкой в стране.

Не исключено, что эти меры связаны со слухами о подготовке к отправке к границам Ирана 120 тысяч американских солдат. Хотя во вторник президент США Дональд Трамп назвал это сообщение фейком, но при этом добавил, что если нужно, он пошлет туда «чертовски больше» солдат.

Ранее власти США заявляли, что отправили в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков В-52.

- Судя по заявлениям Трампа, конкретных планов по поводу Ирана нет, - пояснил «КП» политолог Георгий Бовт. - Отзыв части персонала посольства — это стандартная процедура у США. Она происходит при обострении обстановки в стране или вокруг нее. В этом случае она является частью эскалации напряженности и взаимных угроз, которые происходят между США и Ираном. Это игра, пропагандистский ход, а не подготовка к немедленным боевым действиям. Хотя история показывает, что в условиях такой эскалации напряженности у кого-то могут не выдержать нервы. Будет достаточно одной провокации, чтобы ситуация перестала быть контролируемой. Тогда может разразиться куда более серьезный конфликт, чем сейчас. США сделали очень многое, чтобы обострить ситуацию вокруг Ирана. И как они будут выкарабкиваться из этого — непонятно. Сверхдержава либо замахивается и бьет, либо не замахивается вовсе. Если долго пугать, то другие перестают бояться.

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