Зеленский заявил, что создаст "неудобства" для Рады
Избранный украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что создаст Верховной Раде "неудобства". Это связано с тем, что она не согласилась на предложение провести инаугурацию в выходной день, 19 мая. Из-за этого жителей Киева ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.
- Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта. Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им, - отметил Зеленский в своем "Инстаграм".
При этом Владимир Зеленский не уточнил, какие именно "неудобства" он готовит для парламента.
Напомним, Верховная Рада приняла постановление о проведении инаугурации Зеленского 20 мая в 10:00. Сам избранный глава государства настаивал на дате 19 мая.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым. При этом избранный украинский президент отметил, что произойдет это не скоро.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU