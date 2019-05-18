Зеленский заявил, что создаст "неудобства" для Рады

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-18T19:40:24+03:00

При этом он извинился перед киевлянами за транспортный коллапс в день инаугурации

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Избранный украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что создаст Верховной Раде "неудобства". Это связано с тем, что она не согласилась на предложение провести инаугурацию в выходной день, 19 мая. Из-за этого жителей Киева ждет транспортный коллапс, что является серьезным неудобством.

- Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта. Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им, - отметил Зеленский в своем "Инстаграм".

При этом Владимир Зеленский не уточнил, какие именно "неудобства" он готовит для парламента.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление о проведении инаугурации Зеленского 20 мая в 10:00. Сам избранный глава государства настаивал на дате 19 мая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым. При этом избранный украинский президент отметил, что произойдет это не скоро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708076" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU