Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-18T12:15:45+03:00

При этом избранный украинский президент отметил, что произойдет это не скоро

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар, - написал он в субботу в «Фейсбуке». - Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации». При этом Зеленский добавил, что «путь к возвращению Крыма» будет долгим.

Избранный глава государства подчеркнул, что крымские татары вновь «стали жертвами репрессий».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в марте 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся всенародный референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова, имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, которые пострадали от сталинских репрессий в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU