2019-05-18T12:15:45+03:00
Политика

Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

При этом избранный украинский президент отметил, что произойдет это не скоро
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "освободит" Крым от "оккупации"Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "освободит" Крым от "оккупации"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар, - написал он в субботу в «Фейсбуке». - Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации». При этом Зеленский добавил, что «путь к возвращению Крыма» будет долгим.

Избранный глава государства подчеркнул, что крымские татары вновь «стали жертвами репрессий».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в марте 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся всенародный референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова, имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, которые пострадали от сталинских репрессий в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск будет лично следить за расходами сотрудников корпорации Teslа
В ЮНЕСКО призвали создателей голосовых помощников делать "услужливых мужчин"
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
СМИ: вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках
В перу разбился вертолет: два человека погибли
Росстат: ВВП России в I квартале 2019 года вырос на 0,5% в годовом выражении
Зеленский пригласил украинцев в парк возле Рады посмотреть инаугурацию
Британские читатели негативно восприняли новость о перехвате российских самолетов над Балтикой
КНДР направила письмо в ООН из-за ареста своего судна властями США
СМИ: Юлия Скрипаль намерена в ближайшее время выступить с заявлением
Елизавета II наймет на работу специалиста по Instagram и Facebook
США на инаугурации Зеленского будет представлять президентская делегация
Трамп поддержал идею расследовать связь Байдена с Китаем
Немецкие СМИ: Вице-канцлер Австрии обсуждал тайную сделку с «россиянкой»
В штабе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Россией
Англичанин купил подлинную картину Пикассо за 293 доллара
В Сети появились видеокадры перехвата ракет над Дамаском системой ПВО Сирии
Погода в Москве на 18 мая 2019 года: температура до +22 и без осадков
В команде Зеленского прокомментировали сообщения о его намерении распустить Раду
Задержанных в посольстве Венесуэлы в США активистов выпустили из-под стражи
Вице-канцлера Австрии заподозрили в тайных сделках с иностранцами
Минторг США может отложить часть ограничений против Huawei
Глава МИД Венесуэлы: Вашингтон потерпел поражение в своих шагах против Каракаса
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая