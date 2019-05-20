Шварценеггер не станет выдвигать обвинения против фаната, напавшего на него в ЮАР

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-20T07:37:01+03:00

Актер и политик выразил надежду, что хулиган "вернет свою жизнь в нужное русло"

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Экс-губернатор штата Калифорния, актер Арнольд Шварценеггер не станет выдвигать обвинения против напавшего на него на соревнованиях в ЮАР "безумного фанат". Об этом "железный Арни" сообщил в своем Twitter.

Напомним, когда актер общался со студентами-бодибилдерами, один из присутствовавших разбежался и в прыжке пнул Шварценеггера ногами в спину. Этот момент попал на видео.

"Многие из вас просили, но я не выдвигаю обвинения. Надеюсь, [для него] это был тревожный звонок, и он направит свою жизнь в нужное русло. Ну а я иду дальше, и я предпочту сосредоточиться на тысячах прекрасных спортсменов, с которыми я встретился на АrnoldSports в Африке”, - написал Шварценеггер.

Ранее сайт kp.ru писал, что южноафриканская полиция уже выяснила личность человека, который во время соревнований в ЮАР напал на звезду голливудских боевиков. Как выяснилось, это известный местным правоохранителям подобными выходками "безумный фанат", его задержали практически сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709625" frameborder="0"></iframe> Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера в Южной Африке.

ИСТОЧНИК KP.RU