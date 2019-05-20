Защита Кокорина обжаловала приговор Пресненского суда

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-20T14:08:23+03:00

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Защита игрока футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла подала жалобу на приговор по делу о двух драках в центре Москвы. Об этом сообщил адвокат спортсмена Вячеслав Барик.

Сайт kp.ru писал о том, что Пресненский суд Москвы приговорил Кокориных к 1 году и 6 месяцам заключения. Проходящие по тому же делу футболисты Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по 1 году 5 месяцам колонии. Учитывая, что 8 месяцев в СИЗО приравниваются к одному году в тюрьме, то спортсменам осталось отсидеть еще по 5-6 месяцев.

"Я и мои коллеги подали апелляционные жалобы, судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения", - заявил Барик.

Он напомнил, что суд признал незаконной квалификацию действий футболистов, как совершенных группой лиц по предварительному сговору, но в противоречие своему же решению обвинил их в совершении преступления в составе группы лиц, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707583" frameborder="0"></iframe> Министр спорта Колобков о приговоре Мамаеву и Кокорину.

ИСТОЧНИК KP.RU