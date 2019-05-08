Реальные сроки: Кокорину и Мамаеву дали по полтора года тюрьмы

Пресненский суд Москвы вынес решение по нашумевшему делу футболистов-дебоширов: Александр и Кирилл Кокорины получили 1 год и 6 месяцев общего режима , Павел Мамаев и Александр Протасовицкий по 1 году 5 месяцев колонии.

Сколько же спортсмены проведут в тюрьме?

8 месяцев в СИЗО приравнены к одному году в колонии. То есть фактически футболисты реально должны просидеть по 5-6 месяцев. Но с некоторыми оговорками. Во-первых, впереди ещё апелляция в Мосгорсуде, где она могут добиться смягчения наказания на несколько месяцев. Кроме того, защита уже сейчас может подавать документы на условно-досрочное освобождение - половину срока Кокорины, Мамаев и Протасовицкий уже отсидели.

За «делом футболистов», как за сериалом или популярным телешоу, больше полугода следила вся страна. Сегодня в Пресненском суде озвучили приговор.

Напомним, что все началось с загула в ночь на 8 октября. Накануне в Петербурге был футбольный матч. «Зенит» Кокорина играл против «Краснодара» Мамаева. Друзья заранее договорились, что после игры поедут вместе в Москву. «По личным делам».

В Пресненском суде огласили приговор по громкому делу футболистов-дебошировФото: Михаил ФРОЛОВ

На Ленинградском вокзале их встретил младший брат Кокорина Кирилл. Позже к футболистам присоединился друг детства Мамаева Александр Протасовицкий. Ребята посидели в клубе «Сикрет рум» (кушали и пили алкоголь), потом переехали в «Эгоист» (кушали и пили алкоголь). Под утро решили поехать куда-нибудь позавтракать. Тут все и началось… Случайный водитель, к которому вместо такси села отдыхавшая со спортсменами девушка, якобы сказал, что «я таких петухов не вожу». (Но это не точно). Мамаев сообщил об этом Кокорину. Тот пошел узнавать, почему водитель так сказал. Итог - побитый мужчина уехал на «Мерседесе» с разбитым лицом и поломанным носом. Компания собралась на завтрак в кофейне. Там, если верить показаниям свидетелей, кто-то из друзей начал отпускать шуточки по поводу сидевшего за столиком в углу мужчины азиатской внешности, сравнивая его с корейским певцом Псаем. Мужчина оказался человеком солидным, чиновником из Минпромторга Денисом Паком и сказал что-то в ответ. Разбираться полез Кокорин-младший. Потом и старший подошел. Взял стул. Дальше все видели на видео: удар стулом (Пак говорит, что попало по голове, Кокорин-старший - что по руке).

В итоге всю четверку отправили под арест, а позже предъявили обвинение по трем статьям: «хулиганство», «побои», «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Активистка с плакатом у здания суда. Фото Сергей Бобылев / ТАСС

Как много раз отмечали юристы, дела такой квалификации обычно через полтора-два месяца расследования передаются в суд (при этом фигуранты чаще всего находятся под подпиской о невыезде, а не в СИЗО), а там все укладывается в пять-шесть заседаний. Но с футболистами все получилось куда сложнее. Следствие шло почти полгода. Еще два месяца дело разбирали в суде.

«Ваша честь, хотелось бы попросить вас не ломать судьбы ребят, - сказал Александр Кокорин в своем последнем слове. - Хотелось бы вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом».

Прокурор Светлана Тарасова попросила суд дать всему «квартету» реальные сроки. Братьям Кокориным - по полтора года колонии, Мамаеву и Протасовицкому - по 1 году и 5 месяцев.

Кокорину и Мамаеву оглашают приговор: онлайн-трансляция.Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в эти минуты оглашают приговор в Пресненском суде Москвы

Накануне финального заседания специалисты делились мнениями. Большинство склонялось к тому, что футболистам действительно могут дать реальные сроки, но освободить в зале суда, потому что 1 день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии.

Сегодня в Пресненском суде был настоящий аншлаг. Коридоры переполнены журналистами с камерами, фотоаппаратами и блокнотами. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий слушали судью, читающую приговор, с сосредоточенными лицами. В паре метров стояли родные - Алана Мамаева, гражданская супруга Кокорина-старшего Дарья, его отчим, мама, много друзей.

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Обвинение запросило реальные сроки заключения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

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