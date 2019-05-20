МВД РФ предложило законодательно закрепить конфискацию авто у пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-20T15:15:51+03:00

В Министерстве внутренних дел сообщили о необходимости усилить ответственность за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения

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Министерство внутренних дел России направило в правительство предложения о законодательном закреплении возможности на конфискацию у водителей, управляющих автомобиль в алкогольном опьянении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения», — передает ТАСС заявление МВД.

В российское правительство министерство также направило предложение об усилении ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев о том, что ведомству предстоит «целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на понижение смертности во время ДТП».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что депутаты Госдуму внесли законопроект о конфискации машин у пьяных водителей, по вине которых погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU