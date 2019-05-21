Суд лишил водительских прав сына Игоря Талькова

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-21T13:19:42+03:00

А еще Тальков-младший заплатит штраф в 200 тысяч рублей

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В Москве суд наказал сына известного певца Игоря Талькова. Тальков-младший был пойман за рулем в пьяном виде и за это лишен прав управления авто на два года, а еще он заплатит штраф в 200 тысяч рублей.

Решение было вынесено во вторник, 21 мая, а случилась эта история 28 ноября 2018 года. Инспектор ДПС остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee и сразу же заметил, что водитель изрядно подгулял. Медосвидетельствование Тальков-младший пройти отказался, пишет Ридус.

Сторона обвинения просила для нарушителя более серьезного наказания: штраф в 250 тыс.рублей и три года лишения, но суд немного уменьшил требования.

«Я никому не портил жизнь, прошу не портить мне тоже. И прошу на меньшее время лишить прав, потому что машина для меня все», - извинился в своем последнем слове нарушитель.

Сайт kp.ru писал, что машину Игоря Талькова остановили на Востряковском проезде в Москве. Тогда нарушитель назвал данные новости фейком. Источники указывали, что в 2016 году Талькова-младшего уже задерживали за рулем пьяным. Тогда его лишили прав на три года.

Видеообращение Игоря Талькова в связи с его задержанием 28.11, во время управления автомобилем и об отказе от медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU