Суд лишил водительских прав сына Игоря Талькова
В Москве суд наказал сына известного певца Игоря Талькова. Тальков-младший был пойман за рулем в пьяном виде и за это лишен прав управления авто на два года, а еще он заплатит штраф в 200 тысяч рублей.
Решение было вынесено во вторник, 21 мая, а случилась эта история 28 ноября 2018 года. Инспектор ДПС остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee и сразу же заметил, что водитель изрядно подгулял. Медосвидетельствование Тальков-младший пройти отказался, пишет Ридус.
Сторона обвинения просила для нарушителя более серьезного наказания: штраф в 250 тыс.рублей и три года лишения, но суд немного уменьшил требования.
«Я никому не портил жизнь, прошу не портить мне тоже. И прошу на меньшее время лишить прав, потому что машина для меня все», - извинился в своем последнем слове нарушитель.
Сайт kp.ru писал, что машину Игоря Талькова остановили на Востряковском проезде в Москве. Тогда нарушитель назвал данные новости фейком. Источники указывали, что в 2016 году Талькова-младшего уже задерживали за рулем пьяным. Тогда его лишили прав на три года.
Видеообращение Игоря Талькова в связи с его задержанием 28.11, во время управления автомобилем и об отказе от медицинского освидетельствования.
ИСТОЧНИК KP.RU