2019-05-21T17:37:48+03:00
В мире

В Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языке

Отмечается, что Эдгарс Ратс "нарушил закон о языке и закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств публичного лица"
Александр ДЖУМАЕВ
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В Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языкеВ Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии оштрафовало бывшего исполнительного директора думы города Лиепая Эдгарса Ратса за издание муниципальной газеты на русском языке. Как сообщает латвийское информационное агентство LETA, сумма штрафа составила 70 евро.

Нарушение было совершено в 2017 году. По имеющимся данным, Ратс, работавший тогда в Лиепайской думе, согласовал оплату расходов на издание информационной газеты органа власти на русском языке. Таким образом, он "нарушил закон о языке и закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств публичного лица", подчеркнули в БПБК.

Сообщается, что Ратс уже оплатил штраф. Стоит отметить, что он не работает в думе Лиепаи уже два года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о признании Конституционным судом Латвии законным перевод школ национальных меньшинств на преподавание на латышском языке. Эта реформа затрагивает в том числе русскоязычные школы; в связи с принятием соответствующего закона в стране неоднократно проходили митинги его противников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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