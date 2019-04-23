2019-04-23T12:55:58+03:00
Политика

Конституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский язык

Почти половина населения прибалтийской республики является русскоговорящей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Конституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский языкКонституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим Конституции перевода русских школ на латышский язык обучения является окончательным и не подлежит оспариванию. Об этом сообщила председатель суда Инета Зиемеле.

"Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его объявления", - огласила она судебное решение.

Как ранее писал сайт kp.ru в марте прошлого года, латвийский сейм в окончательном чтении принял законопроект о переводе школ нацменьшинств на государственный язык обучения. Позже проект одобрил президент республики.

Между тем, 40% населения двухмиллионной прибалтийской стране являются русскоговорящими, в Латвии проходили массовые митинги в защиту русских школ. В сентябре прошлого года на марш в защиту русских школ республики вышли около пяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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